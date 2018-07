Cerca di attraversare i binari, uomo travolto a stazione Carrara

Un uomo di 55 anni, di nazionalità romena, è stato travolto e ucciso ieri sera da un treno a lunga percorrenza in transito nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Carrara Avenza (Massa Carrara).

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente: l’uomo, intorno alle 20.30, avrebbe cercato di attraversare i binari. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi. La circolazione sulla linea La Spezia-Pisa è stata interrotta, sia verso Pisa sia in direzione La Spezia, per eseguire i rilievi. Sul posto erano presenti la polfer e gli agenti di Carrara.

Ritardi sono stati registrati per molti treni che sono stati fermati nelle stazioni prima di Carrara.