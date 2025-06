www.controradio.it 🎧 Cerbero già in azione in modalità "soft" sulle strade, presto anche per sosta in ZCS Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:10 Share Share Link Embed

Scattano oggi le nuove regole per la sosta nella ZCS e sono ancora tanti i fiorentini che non hanno registrato la targa nel portale della SAS, unico modo per evitare le salate multe di Cerbero. Il dispositivo eletrronico è già entrato in azione, seppure in modalità soft, per le strade di Firenze. E per chi non avesse ancora capito come funziona, domani l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio sarà nei nostri studi per rispondere anche ad eventuali domande e segnalazioni.

Nessuno sfuggirà all’occhio digitale di Cerbero. Seppure ancora in fase di rodaggio, il nuovo sistema automatico di rilevamento delle infrazioni al codice della strada e delle soste selvagge negli stalli riservati ai residenti nella ZCS, voluto da Palazzo Vecchio, apre ufficialmente oggi la stagione delle sanzioni per chi non ha ancora registrato, gratuitamente, la targa sul sito della SAS. Dopo una proroga pensando agli immancabili ritardatari, il Comune entra nel vivo della rivoluzione parcheggi, perchè – dice l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio. – “è inaccettabile che nel proprio quartiere sia così difficile trovare posto perché le regole non sono rispettate”. E questo vale “per i diversi quartieri ma anche per la Ztl dove i pochi posti auto sono preziosi per chi ci vive”.

Le zanne di Cerbero sono dunque pronte a graffiare, si fa per dire, i titolari delle oltre 45mila auto che non hanno inserito i dati sul portalte, mentre sono 150 mila i più ligi. Ma pagheranno anche quei centomila che ogni giorno vengono da fuori usurpando il posto dei residenti, oltre che sulla base delle segnalazioni. Insomma, nonostante l’entrata soft, Cerbero, il watch dog delle 4 ruote, non farà sconti.