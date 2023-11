Del Re annuncia candidatura a sindaca e chiama a raccolta il ‘popolo delle primarie’

Cecilia Del Re rompe gli indugi e ufficializza la corsa per Palazzo Vecchio: l’ex assessora chiama”a raccolta il popolo delle primarie” in un luogo simbolo della politica fiorentina: il Tuscany Hall dove “ufficializzerà la propria candidatura e ribadirà la posizione tenuta negli ultimi mesi: nel Pd le primarie sono la regola, non l’eccezione”.

Dopo la cena di inizio ottobre con 150 iscritti e iscritte del Partito Democratico, Cecilia Del Re chiama nuovamente a raccolta il popolo delle primarie in vista della sua candidatura a sindaco di Firenze. Stavolta l’appuntamento è al Tuscany Hall, dove l’ex assessora di Palazzo Vecchio ufficializzerà la propria candidatura e ribadirà la posizione tenuta negli ultimi mesi: nel Pd le primarie sono la regola, non l’eccezione.

Appuntamento il 15 novembre (dalle 21) per una serata intitolata ‘Sarà Firenze’, per “rimarcare come saranno proprio le cittadine e i cittadini a scegliere come dovrà essere la Firenze del 2034, chi dovrà prenderla per mano e sulla base di quale visione”, è scritto nella nota che lancia l’iniziativa. “Innovazione e apertura” sono “le parole d’ordine per questo appuntamento che apre di fatto la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative”, si aggiunge.

“C’è stata un’assemblea che ha votato in modo unitario per il percorso. Si parla di contenuti, di alleanze, di selezione dei candidati. Non è che una persona decide il proprio percorso e il percorso da imporre al proprio partito. C’è una comunità di donne e uomini, fatta di circoli, iscritti, organismi dirigenti che stabilisce i tempi e il percorso per individuare il miglior candidato. Questa si chiama democrazia e noi, grazie a Dio, ce l’abbiamo”. È quanto afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando l’evento organizzato da Cecilia Del Re per lanciare ufficialmente le primarie a candidato sindaco di Firenze.