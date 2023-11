Morto Luigi Berlinguer, camera ardente a Siena

L’ex ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer è morto a Siena all’età di 91 anni

“Apprendo ora con grande dolore della scomparsa di Luigi Berlinguer . È stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze”, scrive il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

“Esprimo a nome di tutta la comunità democratica il più profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Berlinguer. Ci lascia una personalità appassionata e impegnata ma soprattutto Luigi Berlinguer lascia a noi l’eredità di avere a cuore, e difendere, il patrimonio inestimabile della nostra cultura politica. Ai suoi familiari e ai suoi amici vanno le nostre condoglianze”, afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Luigi Berlinguer. Una vita per il miglioramento della ricerca e dell’insegnamento nel nostro paese. Lascia riforme importanti, valori profondi e idee lungimiranti. È stato un vero privilegio lavorare con lui”, scrive su l’ex premier Enrico Letta.

Con Luigi Berlinguer se ne va un politico capace e un uomo appassionato. Il suo impegno e le sue riforme per la scuola lo hanno reso uno dei ministri più lungimiranti della nostra Repubblica. Le sue idee continueranno sempre a ispirare la nostra azione politica”. Lo scrive il sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Sono tanti i ricordi di Luigi Berlinguer. Tra tutti per me il più bello rimane il Lingotto 2017 e il suo intervento, bellissimo. Che la terra gli sia lieve”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

“Esprimo alla famiglia del professor Luigi Berlinguer le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la nostra comunità universitaria. Il professor Luigi Berlinguer è stato Rettore dal 1985 al 1994 in un periodo particolarmente importante nella storia dell’Università di Siena nel quale sono state impostate rilevanti iniziative che hanno cambiato, in modo significativo, il nostro ateneo”. Lo dichiara stasera il rettore dell’università di Siena, Roberto Di Pietra, confermando che la camera ardente è allestita da questa mattina mattina presso l’Aula Magna Storica del palazzo del Rettorato a Siena, in Banchi di Sotto 55.