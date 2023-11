Maltempo ancora allerta in Toscana. A Massa e Carrara anticipata la fine delle lezioni a scuola

Maltempo – Ancora allerta arancione per il meteo in Toscana. E’ stata emessa dalla sala regionale per la Toscana settentrionale “per rischio idrogeologico e idraulico” e scatta dalle ore 15 di domani giovedì 2 novembre.

Dal pomeriggio possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest con 40-60 mm/h, in trasferimento alle altre zone della regione in serata, previste raffiche superiori a 100km/h sull’Appennino, 80-100km/h sulla costa. Inoltre c’è rischio mareggiate su tutta la costa e l’Arcipelago. “Faccio appello alla massima attenzione e prudenza – scrive il presidente Giani -, sono possibili nubifragi a causa della forte intensità della perturbazione!”.

In particolare, spiega nel dettaglio la Regione, “l’allerta è giallo per rischio idraulico reticolo principale dalle ore 15 alla mezzanotte; per il reticolo minore, in corso oggi e fino alle 15 di domani, dopo di che sale ad allerta arancione fino alla mezzanotte; ancora allerta Giallo per temporali forti dalle 12 alla mezzanotte, per vento dalle 15 alla mezzanotte, per mareggiate dalle 18 alla mezzanotte”. Nella vigilanza di domani la protezione civile regionale “valuterà l’eventuale innalzamento del livello di rischio per vento, mare e temporali su alcune aree. Le pinete sono chiuse

Con l’allerta meteo arancione di domani è prevista la chiusura anticipata nelle scuole in alcuni comuni della provincia di Massa Carrara. A Carrara viene sospesa l’attività didattica a partire dalle 15 nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, il servizio educativo ‘Verde magico’ e l’Accademia di Belle Arti. Chiusi cimiteri, parchi pubblici e impianti sportivi comunali. Il sindaco di Pontremoli ha emesso una nuova ordinanza sulle scuole. Domani viene disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’asilo nido comunale, degli impianti sportivi e dei centri gestiti dalla Società della salute, a partire dalle 13 e fino a mezzanotte. Le lezioni si svolgeranno fino alle 13. Garantiti i trasporti a fine mattinata scolastica. Analoghi provvedimenti a Fivizzano, Bagnone, Aulla e Fosdinovo.

Anche il Comune di Massa ha emesso un’ordinanza in cui viene disposta la sospensione dell’attività didattica dalle 13.30 fino alle 23. La sospensione riguarda le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, asili nidi pubblici e privati, e la scuola superiore di Scienze dell’educazione ‘San Giovanni Bosco’. Chiusura anche dei parchi e dei giardini pubblici, del parco dei Conigli e del Parco fluviale del Frigido. Chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali, dei cimiteri cittadini e montani, fermo restando l’obbligo per il personale di ricevere le salme. Infine chiusura, eventuale, degli attraversamenti sul torrente Ricortola da via Massa Avenza a via Aurelia Ovest nel territorio comunale, per il giorno 2 novembre dalle 13.30 alle 23.59. Massa è l’area urbana che ha avuto più danni nella sua provincia nell’ultima ondata di maltempo con smottamenti, allagamenti, tegole e pannelli solari divelti per il forte vento, un tetto scoperchiato e gli inquilini al suo interno rimasti incolumi. Un fulmine aveva colpito perfino un appartamento di via Lavello, incendiandolo e i vigili del fuoco avevano evacuato l’inquilina, una giovane che ha riportato ustioni di bassa entità.

I vigili del fuoco hanno coperto coi teli e delle assi sette abitazioni di Torre del Lago (Lucca) che è stata colpita da un fenomeno di vento in ‘downburst’ lunedì sera. I tetti erano stati scoperchiati dal vento e ci sono case inagibili. Proseguono anche così le attività dei vigili del fuoco per fronteggiare i danni. Ci sono ancora 10 interventi in coda a Torre del lago. A Viareggio, in vista del codice arancione, il Comune mantiene chiuse le pinete. Sempre in Versilia a causa delle condizioni meteo avverse di domani, la tradizionale Fiera di Ognissanti a Camaiore in programma oggi e domani chiuderà alle ore 12, visto il peggiorare del meteo.