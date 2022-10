Castiglion Fiorentino, grande dolore per la morte di Federica Canneti, sindaco: “Invito tenere spenta la musica in segno di lutto, per tutto il week end”

Castiglion Fiorentino, grande dolore nella cittadina toscana per la morte in un incidente stradale durante il week end, di Federica Canneti, sindaco: “Invito a tenere spenta la musica in segno di lutto, per tutto il week end”.

Arezzo, Federica Canneti una ragazza di 22 anni è morta e altre sette persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì, verso le 23.30, lungo la regionale 71, all’altezza di Vitiano nel comune di Arezzo.

Federica Canneti, secondo una prima ricostruzione della polizia municipale che ha effettuato i rilievi, viaggiava come passeggera nell’auto che si è scontrata con le altre due che provenivano in direzione opposta.

I residenti nella frazione aretina, svegliati dal forte rumore dello scontro, hanno subito chiamato il numero d’emergenza. Sul posto con i sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco. Per la 22enne non c’è stato nulla da fare, gli altri sette feriti sono stati trasportati in ospedale. I conducenti delle tre auto sono stati sottoposti tutti al controllo alcolemico. La strada è rimasta chiusa per ore con deviazione del traffico verso Arezzo da un lato e Perugia dall’altro, in una via secondaria.

Tra i feriti, il più grave è un 23enne trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Gli altri sono stati ricoverati in codice giallo 3 all’ospedale della Fratta, si tratta di una 22enne e di un 23enne e un 22enne, 3 all’ospedale San Donato di Arezzo: sono due uomini di 32 e 37 anni e una donna di 32 anni.

“Esprimo la mia grande vicinanza ai genitori, alla sorella e alle rispettive famiglie per la prematura scomparsa di Federica, il volto della gioventù, della voglia di vivere e di stare insieme agli altri, con tanto sport che praticava. A nome di tutta la comunità le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia in questo tristissimo giorno. Ciao Federica, riposa in pace”. Così Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, cittadina dove viveva Federica Canneti.

“Col dolore di tutti che non sono in grado di rappresentare, perché sto sopportando il mio con fatica, da sindaco, ma anche da genitore, rinnovo le mie condoglianze alle famiglie che devono affrontare quest’immane tragedia” continua il sindaco Agnelli.

“A nome di tutta la comunità esprimo le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia in questo tristissimo giorno e invito tutti i locali pubblici di Castiglion Fiorentino a tenere spenta la musica in segno di lutto, per tutto il week end. Ciao Federica, continua a correre anche da lassù”. Scrtive poi su Facebook il sindaco Agnelli.

“Oggi la nostra è una comunità sconvolta da una di quelle tante, troppe, notizie funeste che vedono strappare via la vita di giovani persone – aggiunge -. Col dolore di tutti che non sono in grado di rappresentare, perché sto sopportando il mio con fatica, da sindaco, ma anche da genitore, esprimo la mia grande vicinanza alle famiglie Canneti e Agnelli, al padre Marcello, alla mamma Rosanna e alla sorella Alessandra, per la prematura scomparsa, a causa di un drammatico incidente stradale, di Federica. il volto della gioventù, della voglia di vivere e di stare insieme agli altri, con tanto sport che praticava, dal campo da tennis, alle corsette lungo viale Mazzini”.