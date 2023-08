Castiglion F.no: disabile muore mentre fa bagno in piscina

Un uomo di 61 anni, disabile, è morto mentre faceva il bagno nella piscina comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Lo avrebbe stroncato un malore, probabilmente un infarto.

Questa mattina un uomo di 61 anni, disabile, è morto mentre faceva il bagno nella piscina comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo): secondo i primi rilevamenti, l’uomo sarebbe stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto.

L’uomo, secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, stava facendo il bagno quando si sarebbe sentito male; i primi tentativi di rianimazione sono stati eseguiti dal personale della Virtus Buonconvento, che gestisce la piscina, in maniera immediata, ma non c’è stato nulla da fare.

Nonostante sia stato rapidamente trasportato in ospedale con un elicottero Pegaso del 118 fatto alzare in volo, il 61enne non ce l’ha fatta.

La vittima era un ospite del Cam, una residenza sanitaria assistita per disabili che si trova nella zona di Cortona (Arezzo), i cui ospiti sono soliti frequentare la piscina comunale di Castiglion Fiorentino per svolgere attività ricreative.

La salma al momento è a disposizione della magistratura.