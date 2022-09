Castigion Fiorentino: allagamenti, in corso verifica danni

By

Non ci sono stati danni per persone e animali ma sono ingenti per le strutture abitative di Castiglion Fiorentino, il comune dell’Aretino interessato ieri da allagamenti nelle zone di Montecchio Vesponi e S.Cristina, a causa della rottura dell’argine di un torrente e per la non tenuta di alcuni collettori delle fogne in seguito alla tanta pioggia caduta in breve tempo.

“Siamo attualmente in giro per realizzare bene quanta sia l’entità del danno, nel primo pomeriggio avremo un’idea più chiara della situazione” ha detto Devis Milighetti, vicesindaco di Castiglion Fiorentino, che questa mattina, insieme al sindaco Mario Agnelli, è tornato sul luogo degli allagamenti per una prima stima

Le idrovore hanno lavorato per tutta la notte al prosciugamento dei piani terreni di case invase da acqua e fango. In mattinata anche una scuola ha segnalato qualche danno. Sempre stamani tornata alla normalità la circolazione sulla regionale 71 che, la notte scorsa, presentava zone allagate che rendevano difficile la circolazione.