Castelnuovo G.na: morta donna investita da moto

E’ morta la donna di 83 anni che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente sulla strada provinciale 54 per Pontardeto a Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Sono in corso i rilievi e gli accertamenti dei Carabinieri per ricostruire il sinistro che ha coinvolto una moto, un altro veicolo e la donna che, secondo quanto appreso, è stata investita mentre stava per attraversare la carreggiata. Sul posto il medico del 118 ne ha constatato il decesso, mentre invece il conducente della moto, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada.