Castelfiorentino: ambasciata iraniana rimanda a sindacato ciocche capelli

Castelfiorentino, l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran ha rispedito al sindacato dei pensionati Spi Cgil del comune fiorentino una busta contenente un appello e diverse ciocche di capelli raccolte per manifestare a favore dei diritti delle donne nel Paese asiatico.

A dare la notizia lo stesso Comune di Castelfiorentino, che spiega come questa iniziativa era frutto di un manifestazione organizzata il 22 ottobre scorso in seguito alla morte di Mahsa Amini. All’iniziativa avevano preso parte numerose associazioni locali e partiti politici. In tale contesto, donne e uomini avevano partecipato attivamente alla manifestazione e si erano tagliati ciocche di capelli da unire alla missiva, tra cui il sindaco Alessio Falorni.

“La reazione dell’Ambasciata – osserva Nadia Meacci, segretaria Spi Cgil di Castelfiorentino – ci ha stupito relativamente se si considera la brutale repressione in corso attualmente in Iran e che coinvolge non solo le donne ma anche gli uomini. Riaffermiamo il nostro pieno sostegno alle donne, agli uomini, alle ragazze e ai ragazzi dell’Iran che continuano a lottare ben sapendo di rischiare la loro vita e quella delle loro famiglie, come gli stessi giocatori dell’Iran che ai mondiali di calcio in Qatar si sono rifiutati di cantare l’inno nazionale prima della partita contro l’Inghilterra”.