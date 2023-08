Caso Sguanci, presidenti Quartieri Firenze: “Grave danno alla collettività”

“Sguanci ha gravemente danneggiato la collettività, nonché sul funzionamento della nostra istituzione del decentramento fiorentino”, scrivono i presidenti dei rimanenti altri 4 quartieri di Firenze

“Siamo indignati per la scelta del collega Sguanci” fanno sapere i presidenti di Quartiere a Firenze, Michele Pierguidi (Quartiere 2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Cristiano Balli (Q5): “Essere eletti presidenti di Quartiere, direttamente dai cittadini, rappresenta una grandissima responsabilità, un impegno quotidiano che deve essere portato avanti con grande serietà, oltre che un onore, un piacere e la soddisfazione di raggiungere risultati utili per le comunità e il territorio”.

Per i quattro, la scelta di Sguanci avrà ” gravi ripercussioni sulla collettività e sul funzionamento della nostra istituzione del decentramento fiorentino, strumento di democrazia di prossimità”.

E accusano: ” La sua scelta ha infatti messo in gioco la sopravvivenza di tutto il Consiglio di Quartiere 1 per l’ultimo fondamentale anno di lavoro di questo mandato amministrativo”.

Condividiamo pienamente , concludono, “la scelta del Pd e della maggioranza di centrosinistra, giusta, doverosa e inevitabile, di porre immediatamente la sfiducia ad un presidente che è passato dall’altra parte del campo politico e che non si è evidentemente preoccupato delle conseguenze per il Quartiere 1 e per i suoi cittadini”.