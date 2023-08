Toscana, consiglio regionale, Sguanci lascia Iv ed entra in FI

Il passaggio a Forza Italia del consigliere regionale Maurizio Sguanci “lascia interdetti”. Il Pd fiorentino ” presenterà una doverosa ed inevitabile mozione di sfiducia, la cui responsabilità ricade esclusivamente sulla scelta inqualificabile di Sguanci”

La scelta di Maurizio Sguanci “di lasciare la maggioranza di Eugenio Giani è per noi una scelta sbagliata”, si legge in una nota di Italia viva Toscana in relazione al passaggio, annunciato oggi, del consigliere regionale Maurizio Sguanci, anche presidente del Quartiere 1 a Firenze, di passare da Italia Viva a Forza Italia.

Sono rimasto sorpreso, ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, “perché proprio in occasione del piano regionale di sviluppo, quindi la scorsa settimana, avevo avuto con il consigliere Sguanci una lunga chiacchierata e non solo mi confermava la fiducia, ma mi esprimeva forte apprezzamento per il lavoro della giunta”.

A margine di una conferenza stampa su Firenze Fiera, ha poi aggiunto: “Una cosa sono le idealità nazionali, e un’altra cosa il piano regionale, dove mi aspetto da Sguanci quella correttezza con la lista che lo ha eletto, e che è una lista che mi sosteneva, per l’appunto con uno Sguanci che nei miei confronti si è sempre espresso positivamente”.

Secondo il governatore toscano, inoltre, dietro il cambio di casacca del consigliere regionale, non ci sarebbe alcuna manovra del leader di Iv Matteo Renzi: “Non penso, non è nelle caratteristiche di Renzi questo genere di manovre politiche”.

Sono intervenuti a riguardo anche il segretario Pd fiorentino, Andrea Ceccarelli, e il capogruppo Pd al Quartiere 1, Edoardo Amato, che hanno affermato: “Lo spettacolo messo in scena oggi dal presidente del Quartiere 1, Maurizio Sguanci, è quanto di peggio ci si possa aspettare dalla politica e da chi ha ricevuto consensi e fiducia dagli elettori di centrosinistra per amministrare un quartiere importante della nostra città. Il Pd fiorentino, di concerto con gli altri gruppi di maggioranza, presenterà una doverosa ed inevitabile mozione di sfiducia, la cui responsabilità ricade esclusivamente sulla scelta inqualificabile di Sguanci”.

Stamattina sull’account Twitter di Forza Italia è stata postata una foto tra il consigliere Sguanci e il segretario nazionale del partito Antonio Tajan: “Benvenuto in Forza Italia al consigliere regionale Toscana Maurizio Sguanci. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di Buongoverno, per la crescita ed il lavoro. Giovedì conferenza stampa del coordinamento regionale Toscana per presentare l’ingresso di Maurizio. Avanti!”.

Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia, ha così commentato il passaggio di Sguanci a FI: “Quello di Sguanci è un nuovo innesto dall’ormai quinto polo, dopo che abbiamo aperto le danze proprio noi a Prato, con ingressi importanti che già si sono messi a disposizione e al lavoro. Stiamo dando seguito, con continuità e con un capillare lavoro di territorio, alle idee geniali e rivoluzionarie di Silvio Berlusconi: i risultati arrivano”.

E ha concluso: “Il vero centro, quello che da trent’anni rappresenta i valori liberali, moderati, garantisti, cristiani e riformisti, ovvero solo e soltanto Forza Italia, continua a essere attrattivo come dimostra un nuovo ingresso di peso come quello del consigliere regionale Maurizio Sguanci”