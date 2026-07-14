Caso dengue a Livorno, Comune avvia la disinfestazione

Caso di dengue a Livorno: si tratta di un paziente ricoverato nel repaerto di malattie infettive dell’ospedale cittadino. Il Comune ha avuto oggi la comunicazione dalla Asl: avviata la disinfestazione delle zone adiacenti alla struttura sanitaria.

Come prevede la normativa, l’Asl ha prescritto al Comune di effettuare, una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria. Le zone individuate dall’Asl per la disinfestazione sono l’area intorno all’ospedale, compreso il parco Pertini e l’area intorno a via Lamarmora, nel raggio di 200 metri. L’ordinanza firmata dal sindaco Luca Salvetti prevede che la disinfestazione sia eseguita domani, mercoledì 15 luglio. L’intervento dovrebbe iniziare lato parco Pertini-Ospedale, e proseguire in serata fino al completamento di tutte le aree interessate in zona Lamarmora. Il parco Pertini è chiuso già da oggi.