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Mar 14 Lug 2026
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In Provincia a Prato un’installazione riproduce una cella del carcere

By Redazione

Una cella di quindici metri quadrati della casa circondariale La Dogaia di Prato, arredata con un letto a castello, un letto singolo, un bagno e un tavolino, è stata ricostruita nella Sala Biagi di Palazzo Banci Buonamici, sede della provincia di Prato, e sarà visitabile fino a lunedì 20 luglio. L’installazione, promossa dalla Camera Penale di Prato con la Provincia di Prato, punta a sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni del sistema penitenziario italiano.

“Entrare all’interno della cella e rendersi conto della limitatezza dello spazio e delle difficoltà che caratterizzano la vita quotidiana di un detenuto – ha detto il presidente della Provincia Simone Calamai – può aiutare a comprendere la complessità della situazione che stanno vivendo oggi gli istituti penitenziari italiani. Le carceri sono uno dei luoghi in cui lo Stato manifesta concretamente la propria funzione”, ha aggiunto, richiamando l’articolo 27 della Costituzione sulla finalità rieducativa della pena.

L’installazione è visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 20, con orario prolungato fino alle 23 il giovedì.

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