Casa: a Firenze un caso ‘Maricarmen’? 94enne a rischio sfratto perché la proprietà le ha triplicato l’affitto

Da 60 anni vive nella stessa abitazione, a Firenze nord, ma a febbraio dovrà lasciarla, perché il padrone di casa le ha triplicato l’affitto, da 450 euro a 1.200 euro al mese. E così la strada pare segnata: sfratto per fine locazione. Il caso riguarda Franca 94enne, vedova, quasi cieca e costretta a muoversi col deambulatore; a raccontarlo al Corriere Fiorentino è la figlia.

Anche a Firenze si configura una vicenda del tutto simile a quella di Maricarmen Abascal, la 87enne, morta la scorsa settimana, che era stata sfrattata a Madrid dall’appartamento in cui viveva da 70 anni perché impossibilitata a pagare l’affitto passato da 500 a 2.650 euro al mese e diventata in Spagna il volto della battaglia per il diritto alla casa.

La figlia di Franca, si legge sul quotidiano, ha provato ad aprire una trattativa con la proprietà, ma senza successo. “Io però a mia madre non l’ho ancora detto, altrimenti morirebbe”, racconta la donna, che abita poco distante. “Ma come si fa a chiedere una cifra del genere a una pensionata di 94 anni? Mia madre ha una pensione minima e la reversibilità di mio padre. Se dovesse pagare 1.200 euro di affitto, non le rimarrebbe praticamente niente per vivere, nemmeno per mangiare”, spiega ancora la figlia. “Un piccolo aumento lo potremmo anche sostenere, potrei aiutarla io”, ma quella “è una cifra impossibile”.

Sul caso, e più in generale sull’emergenza abitativa a Firenze e provincia, interviene Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra progetto Comune: “Chiederemo a tutti i gruppi consiliari le firme per convocare un Consiglio straordinario sull’abitare, come prevede l’articolo 39 del Testo unico degli enti locali”. La storia di Franca, afferma, non è isolata. In provincia di Firenze “nel 2025 sono stati eseguiti con la forza pubblica 312 sfratti, più di uno per ogni giorno lavorativo, e le richieste di esecuzione sono state 2.004, il 35% di tutta la Toscana”.

Palagi si dichiara d’accordo con il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri che nei giorni scorsi ha chiesto alla Prefettura di Firenze una moratoria degli sfratti estendendola alla Città metropolitana. E aggiunge una nuova richiesta: “Nessuna esecuzione con la forza pubblica senza un alloggio alternativo”.