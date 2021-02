Caporalato: base in ‘money transfer’ di Firenze, 5 arresti

Migranti irregolari sfruttati in aziende in cerca di manodopera: arresti per caporalato a Firenze

Uno in carcere, quattro ai domiciliari, un commercialista di Firenze interdetto per un anno dalla professione e un altro indagato con divieto di dimora: così un’inchiesta per caporalato coordinata dal pm Ester Nocera di Firenze e condotta dalla GdF.

Contestate a vario titolo le accuse di associazione per delinquere, sfruttamento della manodopera (caporalato), attività finanziaria abusiva e autoriciclaggio. Un’ordinanza del gip Gianluca Mancuso ha disposto le misure. Le indagini hanno scoperto che un titolare di un money transfer, adesso in carcere, faceva illecite attività di servizi di pagamento. Ma poi è pure emerso un’organizzazione dedita all’intermediazione illecita e allo sfruttamento della manodopera.

Il gestore del money transfer e altri due indagati avrebbero gestito la manodopera irregolare, dal reclutamento sino al pagamento delle ore prestate. Manodopera destinata ad aziende che necessitavano di forza lavoro. I lavoratori sfruttati venivano impegnati, in alcuni casi, in condizioni igieniche non salubri che venivano sfruttati per capolarato a Firenze. Si tratta di stranieri non in regola con la normativa in materia di lavoro. Venivano reclutati nella provincia di Firenze.

Tra le aziende ce n’è una di cosmetici nella provincia di Siena, ora messa sotto sequestro, dove la Gdf ha trovato una decina di lavoratori completamente senza contratto di cui due irregolari in Italia. Il titolare e un dipendente dell’azienda senese sono stati messi agli arresti domiciliari. Anche tre veicoli usati per il trasporto dei lavoratori irregolari sono stati sequestrati. Infine, risulta alle indagini che il commercialista avrebbe fornito al titolare del money trasfer le consulenze che gli servivano per atti non veritieri relativi ai lavoratori irregolari.