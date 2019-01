Capodanno, incendio in un condominio

Livorno, i Vigili del Fuoco del Comando della città, sono intervenuti in via Forte dei Cavalleggeri al primo piano del numero 49, a causa di un incendio che si era sviluppato nel vano scale del condominio e che aveva interessato alcuni oggetti che si trovavano al suo interno.

L’incendio è stato rapidamente estinto ma, a causa della produzione di fumi nel vano scale del condominio, si è resa necessaria l’evacuazione momentanea di 8 persone, tra le quali c’erano 5 bambini.

Tutte le persone sono state assistite da personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, ed alcune di esse sono state accompagnate, in via precauzionale, al pronto soccorso per ulteriori controlli.