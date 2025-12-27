Controradio Streaming
ToscanaCronacaCapodanno, a Firenze tornano ztl e tramvia no stop
Capodanno, a Firenze tornano ztl e tramvia no stop

By Redazione
Per l’ultimo dell’anno a Firenze confermate la ztl no stop e il servizio tramvia senza interruzioni, oltre al potenziamento del trasporto pubblico su gomma.

La ztl sarà attiva con le modalità del provvedimento diurno: le porte telematiche rimarranno quindi in funzione dalle 7,30 di mercoledì 31 fino alle 8 di giovedì. In deroga si prevede la possibilità di transito contemporaneo anche alle seconde auto dei residenti dei settori A, B e O il cui numero di targa è riportato sul permesso cartaceo. Per quanto riguarda il servizio pubblico, il tram viaggerà senza interruzioni con corse ogni 10 minuti, le linee 6, 11, 14, 17 e 23 circoleranno con corse ogni 30 minuti dalle 20,30 alle 2,30. Inoltre, negli stessi orari verrà istituita una navetta gratuita per collegare l’Oltrarno con piazzale Michelangelo, con corse ogni 15 minuti circa. Per lasciare l’auto e raggiungere i luoghi degli eventi con i mezzi pubblici o a piedi, saranno aperti e in funzione i posteggi scambiatori di Villa Costanza (al capolinea della T1), di Ponte a Greve (all’altezza della fermata Nenni della T1) e di Guidoni (in corrispondenza della fermata omonima della T2).
Previste anche modifiche alla viabilità: nelle piazze già pedonali (piazza della Signoria, piazza Santissima Annunziata, piazza del Carmine) non si prevedono particolari provvedimenti di limitazione della circolazione, tranne che l’autorizzazione al transito ai mezzi degli organizzatori per gli allestimenti e la logistica. Saranno comunque collocate transenne a protezione dei monumenti come l’Arengario e il Biancone in piazza Signoria, il Duomo e il Battistero in piazza San Giovanni. Nella zona di Santa Croce invece saranno istituiti provvedimenti già da domani, domenica 28 dicembre.
Confermato anche il servizio dedicato della polizia municipale. Dalle 19 di mercoledì alle 8 di giovedì saranno 120 gli agenti al lavoro per le attività di pronto intervento, rilievo incidenti, controllo del territorio e per i vari servizi. A loro si aggiungeranno gli steward, una ventina, che saranno presenti nelle piazze dove si svolgono gli eventi eccezion fatta per piazza Santa Croce dove opererà personale della vigilanza dell’organizzazione.

