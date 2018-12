Capodanno 2019 tutti gli eventi in programma in Toscana. Eventi in piazza, musica dal vivo, dj set, e tantissimo teatro…

Per chi sceglie di passare l’ultima notte dell’anno nelle piazze toscane vi segnaliamo a Firenze al Piazzale Michelangelo con ingresso gratuito il concerto di Francesco Renga, Baby K e Lorenzo Baglioni, a seguire dj set. La notte di Capodanno in Piazza della Resistenza a Scandicci diventa quest’anno “Disco Resistenza”: sul palco i Forever 7eventy, uno spettacolo interamente live, al ritmo di Donna Summer, Abba, Bee Gees, Gloria Gaynor, Village People e Blues Brothers. Dopo la mezzanotte la festa continua con il dj set di Lord. Anche qui ingresso rigorosamente gratuito inizio dei concerti ore 22 fermata tramvia Resistenza (attiva tutta la notte). A Prato il 31 dicembre in piazza San Francesco a partire dalle ore 22 la band milanese dei Ministri terrà il concerto gratuito organizzato dal Comune, a Livorno da tradizione sulla Terrazza Mascagni davanti al mare ci sarà Bobo Rondelli ad aprire le danze dalle 22 con la sua band. Poco prima della mezzanotte Rondelli lascerà il posto ai mattatori del countdown party con special guest Ivan Cattaneo.

Per chi sceglie i locali al chiuso segnaliamo la serata al Tenax: Nobody’s Perfect! – New Year’s Eve Party con Hunee, New Guinea, Marco Faraone, Alex Neri, Francesco Farfa, Philipp & Cole; 6 dj set e un live che si protrarrà fino alle 12 del mattino (apertura porte ore 22 – ingresso in prevendita 30/40 €, vietato ai minori di 18 anni). Per la notte di capodanno arriva il Cabaret Cirk Fantastik! Al Parco dell’Anconella di Firenze. Musica, numeri di danza aerea, poesie sospese, visioni capovolte, clownerie, irriverenze piccanti, funamboli eacrobazie accompagneranno il cenone di Capodanno in un’atmosfera calda e onirica dentro lo chapiteau di CircoKrom. Orario 21.00 per la cena con Cabaret Cirk Fantastik! (prenotazione obbligatoria entro il 27 dicembre a [email protected]). Dalle 23.30 Forrò Miòr in concerto feat Jabu Morales. Alle 01.00 dj set Guerrilla Sound System fino al mattino (ingresso gratuito). Al Titty Twister di Firenze “Annibale & Take a Wave New Year’s Eve Party”. “From Dust till Dawn” recita il Titty Twister, nuovo locale di riferimento per la Firenze underground con Dj set tutta la notte, a partire dalle 23.00 si alterneranno Dj che vi terranno in piedi sino alle 7 am!!! Info Fb Al Glue di Firenze vi aspetta il Glamorous Glue Party! che vi terrà incollati a ballare da mezzanotte all’alba con le selezioni indie-rock, soul, britpop, wave, electro di Dr Lorenz e Dis0rder, una notte tra lustrini, cocktail e ottima musica! Ingresso gratuito. Allo Spazio Alfieri di Firenze dalle 20.30 una Magic Night Party. Cena di San Silvestro a cura dei “Ragazzi di sipario”, alle 22.30 lo spettacolo con Bustric e Leonardo Brizzi (pianoforte)alle 24.00 brindisi con panettone e spumante. INFO Al Palazzo dei Congressi di Pisa la Compagnia Ribolle. Tra bolle di sapone, musica, giocoleria e acrobazie a terra e in aria dalle 21.30 (biglietto d’ingresso in prevendita, su vivaticket.it o al Palazzo dei Congressi). Al Combo SocialClub in via Mannelli a Firenze Autentica & Feline Funk dalle 23.30.

Tantissimi gli appuntamenti a Teatro. Domenica 30 dicembre alle 16.30, lunedì 31 dicembre alle 21.30 e martedì 1 gennaio 2019 alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio tra comicità e suspense con “La briscola in cinque” di Malvaldi (Bigliettia partire da 20.50 euro disponibili presso la biglietteria del teatro, in tutti i punti vendita ticketone e online su www.ticketone.it).

Dal 29 al 31 dicembre al Teatro di Rifredi di Firenze “Chefs” una esilarante parodia della nuova mania collettiva per l’alta cucina. “un menù a base di gags che si succedono a ritmo frenetico; un impeccabile umorismo fatto di gesti, onomatopee, effetti sonori, luci, giochi visivi curati nei minimi dettagli e trucchi magici“. Lo spettacolo del 31 è alle ore 22.00. Il Teatro Corsini festeggia l’arrivo del 2019 con un pirotecnico Barbiere di Siviglia firmato da Sandro Querci, uno spettacolo nuovo e spumeggiante con mascherate, equivoci che ci raccontano l’amore senza tempo di Rosina e del Conte di Almaviva, in versione romantica e comica. Querci ci regala una versione inedita e pop dell’Opera di Beaumarchias, accompagnata dai brani più belli della tradizione latina e sudamericana e impreziosita da luci e scenografie di grande effetto per una serata dai ritmi travolgenti. Al termine dello spettacolo panettone e spumante per tutti i partecipanti per brindare insieme nella piazza di Barberino dove la serata prosegue fino a tarda notte con musica dal vivo e dj set INFO

Al Teatro della Pergola di Firenze fino al 2 gennaio Gioele Dix dirige Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni in A testa in giù di Florian Zeller. Lunedì 31 dicembre lo spettacolo è alle ore 20.30. “L’originalità di A testa in giù sta nel fatto che il pubblico è testimone dei pensieri dei personaggi che parlano in disparte. Grande gioco di attori che svelano con la tecnica del doppio linguaggio una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica.” Prezzi per il Capodanno: Platea 65€ – Palco 42€ – Galleria 32€

Al Teatro Le Laudi Firenze spettacolo di fine anno con Il Borghese gentiluomo di Molière, ore 21.30. Regia di Stefano Tamburini. Con Michele Fabbri, Rita Serafini, Valeria Vitti, Alessandra Morgantini, Andrea Nardi, Barbara Danzè, Fabio Cabras, Lorenzo Bittini INFO

Teatro Reims sempre a Firenze presenta Rumori fuori scena di Michael Frayn con la regia di Antonio Susini INFOBIGLIETTI Al Teatro delCestello (Firenze) uno spettacolo amato da generazioni di lettori e perfetto per tutta la famiglia Gian Burrasca per la regia di Marco Predieri, alle ore 22.00. INFO Ancora risate e divertimento al Teatro Verdi di Montecatini Terme con i comici toscani Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi e Graziano Salvadori spettacolo a partire dalle 21.45. INFO

Al Niccolini in via Ricasoli a a Firenze fino al 6 gennaio L’acqua cheta di Augusto Novelli la commedia più conosciuta e più rappresentata nei teatri di tutta l’Italia del vernacolo fiorentino. Il 31 dicembre lo spettacolo è alle ore 21.15. (Riposo martedì 1 e mercoledì 2 gennaio.) Al Teatro del Sodo (Via delle Panche 212 a Firenze) dalle ore 20.30 Cenone-spettacolo con Rodolfo Banchelli e gli artisti della Bottega dello Swing. Dalle ore 22.30 lo spettacolo «Ho un sassolino nella scarpa» il musical che racconta l’era dello swing italiano. Dalla mezzanotte danze per tutti.

A Prato il Capodanno del Lupo con Marco Malvaldi e la Camerata Strumentale ospiti del Politeama Pratese dalle 22.30. La Camerata strumentale «Città di Prato» ospita in coproduzione con il Teatro Verdi di Pisa e l’Orchestra Arché una nuova riscrittura di Pierino e il lupo, affidata all’estro dello scrittore pisano. Questo il programma: S. Prokofiev Pierino e il Lupo G. Rossini La Danza, versione per soprano e orchestra N. Rota Valzer Brillante, Mazurka, Valzer del commiato da Il Gattopardo J. Strauss jr. Frühlingsstimmen (Voci di primavera) op. 410, per soprano e orchestra. Biglietti platea 20 euro / galleria 15 euro – Comprensivi di spumante e dolce per il brindisi INFO .

Cara come ammazzare una vecchietta il giallo esilarante in 2 atti di Olga Melnik al Teatro La Fonte di Bagno a Ripoli. Il 31 dicembre ore 20.30 con cena del Capodanno su prenotazione QUI

Al Niccolini di San Casciano trovate Giobbe Covatta in La divina commediola. “Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia di Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” della Commedia scritta da Ciro Alighieri. “ Dalle ore 22 Info e prenotazioni:Tel. 055 8256388 – [email protected]

Lunedì 31 dicembre 2018 dalle 22 in poi sono in programma due spettacoli tra il Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme, (in Via Regina Margherita 11) e il Teatro delle Sfide di Bientina, ( in Via XX settembre, 30, Pisa). Al Verdi di Casciana Terme Guascone Teatro mette in scena ‘Sorellamen’ – La vera storia di tre sorelle finte’. Testo e Regia di Andrea Kaemmerle Con Valentina Grigò, Irene Rametta, Adelaide Vitolo ed Emiliano Benassai. Adattamento musicale e pianoforte Emiliano Benassai. Si tratta della più recente delle produzioni della compagnia, perfetta per questa occasione scanzonata ed allegra. (ingresso: 25,00 euro adulti – 15,00 euro bambini fino a 12 anni. Cena a buffet nel foyer del teatro), Mentre al Teatro delle Sfide di Bientina è in programma Amerikaos (perché andammo via).Ingresso: 25,00 euro adulti – 15,00 euro bambini fino a 12 anni. Cene speciali in abbinamento nei ristoranti del paese. Per informazioni: 328 0625881 – 320 3667354

Chi sceglie il Cinema potrà vedere in anteprima nazionale allo Stensen di Firenze la commedia Il gioco delle coppie con Juliette Binoche del regista Olivier Assayas (alle ore 21.00). Agli spettatori verrà regalato un ‘mini kit di capodanno’, con spumante e cioccolatino, per andare a festeggiare il nuovo anno all’uscita del cinema. Ingresso: €10 intero; €8 ridotto. Prevendite aperte, senza sovrapprezzo. Info www.stensen.org, 055/576551

Infine il concerto di Capodanno, tra gli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico del Teatro del Giglio di Lucca, torna martedì (1 gennaio) alle 17.00 con un intenso excursus musicale per voci solistiche e orchestra attraverso le splendide melodie di Johann Strauss Jr., Franz Lehár, Nino Rota e Giacomo Puccini, per un pomeriggio in musica che non mancherà di emozionare. Il concerto, organizzato e promosso dal Teatro del Giglio, vede impegnati il soprano Valentina Boi e il tenore Samuele Simoncini, e con loro l’Orchestra Filarmonica Pucciniana diretta da Carlo Bernin. INFO

A cura di Giustina Terenzi