Caparezza apre il Festival Settembre Prato è Spettacolo 2018

Il 30 di agosto in Piazza Duomo, sarà Caparezza ad aprire la quarta edizione del Festival pratese. Sarà una vera esplosione di grande musica la prossima edizione di Settembre| Prato è Spettacolo, il Festival giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato e con il contributo di Regione Toscana. Una programmazione varia ed eterogenea che ha come fil – rouge l’alta qualità musicale dei concerti in cartellone.

Si parte proprio con una vera festa musicale, l’esplosione di ritmo e vitalità di Caparezza (30 agosto) e si prosegue con l’unica data in Italia di un gruppo cut dell’ hard rock e del pop metal degli anni ’90: i The Darkness (31 agosto) .

Il 1 settembre in Piazza Duomo, sarà la volta di una delle date più attese dell’estate rock italiana: il festival propone infatti un evento speciale che vedrà alternarsi sullo stesso palco gli Einstürzende Neubauten, i dEUS ed i Blonde Redhead. Il 2 settembre i The Zen Circus on uno speciale opening set affidato A Toy Orchestra.

Sempre il 2 settembre ma alle 18.00 nell’ex Cinema Garibaldi, un evento davvero speciale: Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo WAY TO BLUE, un omaggio in musica, parole ed immagini al fragile ma enorme talento di Nick Drake. Infine, Cristiano De André in un Best of dedicato alle più belle canzoni di suo padre, l’indimenticabile Faber ( 3 settembre).

Il palco dei grandi concerti ospiterà anche il tradizionale Concerto di Settembre della Camerata Strumentale Città di Prato, l’Orchestra della città, un appuntamento ad ingresso libero diventato ormai una tradizione settembrina con la grande musica.

A lato dei concerti tanti eventi collaterali, fra i quali segnaliamo la poetica Piazza dei Piccoli, che dal 30 agosto al 3 settembre offrirà intrattenimento creativo di alta qualità per bimbi creativi e per i loro genitori.