Capannoni industriali a fuoco, distrutto stabilimento ‘Valentino shoes’

Bucine, in provincia di Arezzo, un vasto incendio si è sviluppato dalle 5, in diversi capannoni industriali in un’area all’ingresso del paese. Sul posto, in via Valiani, sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai carabinieri e a personale del 118. Non risultano, al momento, persone coinvolte mentre le operazioni di spegnimento nel perimetro attaccato dalle fiamme sono in corso con squadre di pompieri provenienti dai distaccamenti di Montevarchi, Bibbiena, Cortona, Pratovecchio, Figline e Firenze Ovest. Da accertare le cause appena le condizioni lo consentiranno.

Le fiamme, sviluppatesi poco dopo la mezzanotte nei capannoni, per cause ancora da accertare da parte hanno distrutto l’azienda e il materiale in pelle, nonché i macchinari contenuti all’interno. Data l’ora, non c’erano dipendenti all’interno della struttura, e nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’incendio ha attaccato anche tre fabbriche vicine ma è stato bloccato da 15 squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Arezzo, Figline Valdarno e Firenze in ausilio di Montevarchi, prima che le fiamme interessassero una ditta con forni per la galvanica.

Sul posto erano al lavoro i vigili del fuoco per bonificare la zona che è stata posta sotto sequestro. Nessuna ipotesi è stata formulata circa la causa. Spetterà ai tecnici dei vigili del fuoco espletare tutte le perizie del caso che poi saranno analizzate insieme ai carabinieri.

L’azienda era stata aperta tre anni fa nella zona industriale di Levane, nella parte compresa nel comune di Bucine e da lavoro a 160 dipendenti per i quali sono state aperte subito le procedure per la cassa integrazione.

“Avrebbe potuto essere un disastro ancora peggiore, se i vigili del fuoco non fossero riusciti a contenere l’incendio ed evitare che si estendesse alle fabbriche vicine”. Cosi il sindaco di Bucine Nicola Benini, rimasto tutta la notte a visionare l’andamento dell’incendio che ha totalmente distrutto lo stabilimento Valentino shoes di Levane.