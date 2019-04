Calenzano (Firenze), porta a porta integrale dei rifiuti dal 8/4

A fine mese (dal 29 aprile) sarà a regime anche il sistema misto con porta a porta e cassonetti stradali.

Dopo numerose assemblee pubbliche e la fase di contattazione degli utenti, dall’8 aprile le annunciate novità per la raccolta rifiuti nel Comune di Calenzano saranno attive. Da quella data, infatti, è previsto l’avvio del servizio di raccolta rifiuti urbani porta a porta integrale per tutte le tipologie di materiali nelle zone di Travalle, Casaglia, La Chiusa, Legri e Secciano.

Il progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta nel comune di Calenzano, realizzato da Alia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, prevede due fasi per due diversi sistemi di raccolta.

La prima interessa le zone collinari e con bassa densità abitativa e prevede l’attivazione, a partire dall’ 8 aprile, del sistema di raccolta porta a porta integrale. Nel dettaglio, le utenze residenti a Travalle, Casaglia, La Chiusa, Legri e Secciano dovranno esporre i rifiuti seguendo il calendario consegnato insieme al kit, composto da 3 bidoncini di colore diverso: marrone per l’organico, giallo per carta e cartone e grigio per il rifiuto residuo non differenziabile, oltre a sacchi azzurri per imballaggi in plastica/metalli/poliaccoppiati/polistirolo ed una borsa per gli imballaggi in vetro. Qualora necessario, gli utenti possono richiedere al gestore anche la fornitura per la raccolta separata di pannolini e pannoloni, e concordare giorni ed orari di esposizione.

La seconda fase interessa le aree più densamente abitate, e quindi Calenzano centro, Le Croci, Carraia e Settimello, dove è prevista l’attivazione del sistema “misto” dal prossimo 29 aprile; questo è organizzato con raccolta porta a porta per gli imballaggi in carta/cartone e per quelli in plastica/metalli/tetrapak/ polistirolo, mentre per il conferimento dei rifiuti non differenziabili e della frazione organica devono essere utilizzati i cassonetti stradali con accesso a chiavetta (consegnata a tutte le utenze interessate).

Rimane, ovunque, il conferimento libero degli imballaggi in vetro alle campane stradali verdi presenti sul territorio.

“Dopo il lungo processo di consultazione portato avanti da Alia e dall’Amministrazione nelle frazioni – ha commentato il Sindaco Alessio Biagioli -, siamo pronti a partire con il nuovo servizio, confermando la massima disponibilità affinché questo possa essere effettuato nel migliore dei modi, con la soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti e soprattutto portando i risultati attesi nella corretta gestione e differenziazione dei rifiuti”.

Alia ricorda a coloro che non hanno ritirato i kit per effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti che sono ancora attivi i punto di consegna itineranti, con il calendario che segue: sabato 30 marzo a Legri, presso il Parcheggio fronte Centro Civico; sabato 6 aprile a Carraia In P.zza Unità d’Italia; sabato 13 aprile presso Le Croci, al parcheggio fronte Circolo Arci. Successivamente, fino al 1 giugno, rimane attivo l’Aliapoint in via delle Cantine 25 a Calenzano, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 09.00-18.00, ed il sabato 09.00-13.00.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure il form web “Dillo ad Alia”.