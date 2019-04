Empoli-Napoli, attesi 2000 tifosi partenopei, viabilità stravolta

Imponenti misure di sicurezza a Empoli (Firenze) per l’arrivo di almeno 2.000 tifosi del Napoli in occasione della partita di serie A di domani sera (inizio, ore 19).

Per i tifosi del Napoli sono previste aree di sosta dedicate, mentre la circolazione intorno allo stadio sarà interrotta dal primo pomeriggio fino alle 23. Il Gos (Gruppo operativo sicurezza) raccomanda ai tifosi empolesi di recarsi allo stadio ‘Castellani’ possibilmente a piedi o in bicicletta.

Inoltre, per favorire il deflusso più rapido possibile dopo la partita, verranno chiuse per un’ora dopo il fischio finale la statale 67 Tosco Romagnola e, a seguire, lo svincolo Empoli Est della superstrada Firenze-Pisa-Livorno in uscita. Chi transita sulla statale 67 provenendo da Montelupo Fiorentino verrà deviato sulla Fi-Pi-Li.