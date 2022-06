Calcio Storico: prima semifinale vinta dagli Azzurri

Calcio Storico: gli Azzurri di Santa Croce, con il punteggio di 2-1 sui Bianchi di Santo Spirito, si sono aggiudicati la prima semifinale.

Le prima caccia e’ stata siglata al 22′ dall’azzurro Mirko Garaffoni, dopo 15 minuti e’ arrivato il pareggio con Lapo Cherici. Gli Azzurri hanno chiuso la gara al 42′ con l’esordiente Samir Tourier. Grande occasione all’ultimo secondo per i Bianchi con gli Azzurri che hanno sventato il possibile pareggio. Magnifico Messere Giancarlo De Sisti. Gremita piazza Santa Croce, in tribuna Gabriel Batistuta ospite d’onore, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi e la campionessa di tennis Martina Trevisan, leggiadra Madonna della semifinale.

Oggi, sabato 11 giugno, in occasione della partita tra i Rossi di Santa Maria Novella ed i Verdi di San Giovanni il Magnifico Messere sarà Borja Valero, ex campione della Fiorentina che ha scelto la nostra città per viverci, con la famiglia, anche a fine carriera. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, su Toscana TV, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80.

”Tutto prosegue nella tradizione. Se riusciamo a mantenere intatta la tradizione del Calcio Storico Fiorentino, giocato dai fiorentini il 17 febbraio 1530, vuol dire che abbiamo lavorato bene. È l’edizione che riparte con il pubblico – ha ricordato il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – e che riparte con la presenza di tutti e quattro i colori. Credo che Firenze si aspettasse questo e mi auguro di poter vedere delle belle partite. Ringrazio i presidenti ed i dirigenti dei quattro colori del Calcio Storico Fiorentino, i calcianti che si stanno allenando da mesi, ringrazio i personaggi storici che sfileranno da piazza Santa Maria Novella a piazza Santa Croce, ringrazio Silvia Serafini che ha realizzato il palio ed il paliotto”.

Il Palio di Silvia Serafini è il Palio della rinascita, dove viene rappresentata Firenze con la Cupola del Brunelleschi, su cui campeggiano quattro drappelloni con i simboli dei quattro colori e le basiliche. È presente la fenice, simbolo di rinascita, con il motto ”post fata resurgam”, ovvero rinasco non tanto dalle mie ceneri, ma rinasco dalle difficoltà e dei momenti difficili. In alto si staglia la colomba della pace.

Anche oggi in tutta l’area sarà vietata l’introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché l’introduzione e la detenzione di bottiglie e contenitori di vetro e/o lattine, l’introduzione e la detenzione di artifici pirotecnici sia classificabili che di libera vendita e di qualsiasi altro materiale esplodente, l’introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenenti principi urticanti.