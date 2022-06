Grave incidente a Signa: muore giovane, due minorenni in codice rosso

Grave incidente a Signa: auto contro albero, muore 19enne, gravi 2 ragazze minorenni in prognosi riservata.

Tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Signa, in provincia di Firenze. Un diciannovenne e’ morto mentre due ragazze minorenni, di 14 e 15 anni, sono rimaste ferite in modo molto grave dopo che l’auto su cui viaggiavano, una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento, e’ finita con un albero mentre percorreva via Cattani Cavalcanti. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

L’intervento dei sanitari intorno alle 23.50. Le operazioni di soccorso per il diciannovenne – che era alla guida della vettura – sono proseguite per circa un’ora ma inutilmente: il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni tra due giorni, il 13 giugno, non ce l’ha fatta. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre dall’abitacolo le due ragazze, poi trasportate in codice rosso all’ospedale di Careggi. Sono entrambe ricoverate in prognosi riservata.

La procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo, senza indagati, sull’incidente. Il pm di turno Fedele Laterza ha disposto il sequestro del veicolo e l’autopsia sulla salma del 19enne deceduto: l’esame sara’ eseguito martedi’ prossimo all’istituto di medicina legale di Firenze.