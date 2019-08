Cade in cisterna gasolio, 75enne muore nell’Aretino

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere caduto all’interno di una cisterna di gasolio profonda circa un metro. E’ accaduto stamani nel comune di Cortona (Arezzo): secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco tutto è avvenuto all’interno di una proprietà del 75enne e l’incidente si è verificato, per cause in corso di accertamento, mentre l’anziano stava effettuando la sanificazione della cisterna. I pompieri hanno recuperato l’uomo, consegnandolo poi al personale medico del 118 che ne ha constatato il decesso.

Sarebbero state le esalazioni provenienti dal catrame o da altri prodotti utilizzati per impermeabilizzare la cisterna ad uccidere Santino Camerini, il pensionato 75enne trovato morto questa mattina in un terreno nei pressi della propria abitazione in località Riccio di Cortona (Arezzo). A dare l’allarme la moglie che non lo ha visto più intorno alla cisterna. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco. Dopo un rapido sopralluogo insieme ai carabinieri il pm Angela Masiello ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per i funerali.