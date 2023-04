Cadavere ritrovato in un canale a Scandicci, in corso accertamenti

Scandicci, sarà fatta autopsia su un cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato venerdì sera a Scandicci (Firenze), tra la zona industriale e la località Badia a Settimo, in via Merlin.

Il cadavere è stato trovato in un canale di scolo presso una rotatoria stradale. Sono intervenuti i carabinieri di Scandicci, coadiuvati dai colleghi della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Firenze e dai vigili del fuoco.

Ignote al momento le cause della morte. Accertamenti in corso per l’identificazione.