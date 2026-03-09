By pass del Galluzzo chiuso per incidente grave: tre feriti e auto ribaltata

Anas devia traffico su strade ordinarie dopo scontro tra tre veicoli. Intervento in corso per riapertura, code e disagi tra Firenze Sud e Siena.

La Strada Statale 741 “By pass del Galluzzo”, arteria fondamentale per collegare Firenze sud al Valdarno e Siena deviando il centro storico, è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a seguito di un grave incidente avvenuto all’interno della galleria Poggio Secco, intorno alle ore 11. Lo rende noto Anas, che ha immediatamente attivato deviazioni sulla viabilità ordinaria con segnaletica sul posto: i veicoli sono instradati su SP34 del Galluzzo, via di Ripoli e SS67 per chi proviene da Firenze verso Siena, e su percorsi alternativi locali per il senso opposto. L’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Firenze Sud, ha visto il coinvolgimento di tre veicoli, con esiti drammatici: tre persone ferite (codici gialli e verdi al pronto soccorso di Careggi e Santa Maria Annunziata) e il ribaltamento di un’autovettura all’interno del tunnel. Sul luogo operano i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, il 118 per i soccorsi e le squadre Anas per il ripristino della transitabilità. La galleria Poggio Secco, lunga circa 1 km e tra le più trafficate del by pass (oltre 40.000 veicoli/giorno), presenta criticità per visibilità ridotta e pendenze: l’auto ribaltata ha ostruito entrambe le canne, complicando le manovre di soccorso. L’intervento Anas, che include rimozione detriti, verifica sicurezza strutturale e pulizia asfalto oleoso, punta a riapertura entro fine giornata, ma code chilometriche si registrano già a Firenze sud (uscita A1) e verso Grassina. Autostrade per l’Italia segnala rallentamenti sull’A1 parallela (direzione Firenze-Roma). Anas raccomanda cautela, app Viabilità e sito 841.1488 per aggiornamenti. L’episodio riaccende attenzione su manutenzione by pass, con lavori recenti (2025) per illuminazione e barriere, ma persistenti appelli a telecamere e tutor per sicurezza.