‘Bussino’ C2 torna in servizio in centro Firenze

Firenze, dal 23 maggio torna nel centro storico di Firenze la linea C2. Autolinee Toscane in accordo con il Comune riattiva 200 corse giornaliere del bussino che collegheranno la zona di Porta al Prato con piazza Beccaria passando nei pressi della stazione di Santa Maria Novella e piazza Signoria.

Dopo due anni di stop viene quindi ripristinato integralmente il servizio e le corse del bussino in centro, rimasti per molti mesi fermi per le regole sulla capienza dei mezzi dettate dall’emergenza pandemica.

Per svolgere il servizio della linea C2 saranno utilizzati 7 bus elettrici Tecnobus Gulliver, con capienza di 25 persone. La linea C2 sarà operativa dalle 7 alle 20.30 dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 20.30 la domenica), con circa 200 corse giornaliere, una ogni 8 minuti, collegando la zona di Porta a Prato con piazza Beccaria in circa 24 minuti e 27 fermate. Nei mesi scorsi sono state già riattivate la C1 (a dicembre) e la C3 (ad aprile) in aggiunta alla linea C4 (ex D) rimasta sempre in funzione.

“Con il ritorno della C2 si completa la riattivazione delle linee in centro storico con un importante miglioramento del servizio e dell’efficienza del trasporto pubblico – ha sottolineato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. Per potenziare ed ampliare ulteriormente il Tpl stiamo lavorando all’estensione dell’orario più lungo del servizio come la tramvia e all’attivazione di una quinta linea che collegherà Porta Romana alla Fortezza”.