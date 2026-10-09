Bus: incendio in deposito viale XI agosto, 12 mezzi distrutti. Diasgi per il servizio stamani

Incendio presso un deposito di autobus a Firenze. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 2:10 in viale XI Agosto per un rogo che ha distrutto 12 bus, mentre altri 7 risultano danneggiati.

Sul posto anche Polizia di Stato e protezione civile. Non ci sono persone coinvolte. Sono in corso gli accertamenti di Polizia giudiziaria. Per domare l’incendio hanno operato 4 squadre, 4 autobotti e il mezzo aeroportuale Efestus con un serbatoio acqua da 8.100 litri e di liquido schiumogeno da 500 litri che ha consentito di abbassare notevolmente le fiamme. I Vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento di Fi-Ovest, della sede centrale, del distaccamento aeroportuale e di Calenzano, con il supporto dal comando di Prato, sono riusciti a contenere l’incendio evitando la propagazione ad altri autobus presenti all’interno del deposito.

A causa dell’incendio avvenuto durante la notte nel deposito dei mezzi di autolinee toscane di Viale XI Agosto a Firenze, che ha danneggiato una ventina di mezzi, il servizio di trasporto nell’intera area urbana di Firenze potrebbe subire disagi. Lo rende noto At.