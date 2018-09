Bus finisce in scarpata, ferito lieve conducente

Sansepolcro, in provincia di Arezzo, un bus di linea è finito in una scarpata in Toscana facendo un volo di alcuni metri.

Dalle foto dei Vigili del Fuoco il bus risulta completamente distrutto in fondo alla scarpata, ma fortunatamente a bordo non c’erano passeggeri ed il conducente è rimaso solo lievemente ferito.

L’incidente è accaduto sabato pomeriggio a Farriccio di Sansepolcro (Arezzo) in via della Montagna.

Le cause sono in via di accertamento, il conducente comunque avrebbe perso il controllo del mezzo.

Sul posto è intervenuto 118 che ha soccorso l’autista, un 40enne di San Giustino Umbro (Perugia), che è stato trasportato all’ospedale di Arezzo per traumi alle spalle e alla schiena.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Arezzo e i Carabinieri di Sansepolcro.