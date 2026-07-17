Bus: da Regione Toscana 3,5 milioni per ‘sterilizzare’ l’aumento degli abbonamenti

Con un ulteriore contributo di 3,55 milioni di euro la Regione Toscana riuscirà a sostenere gli utenti del trasporto pubblico locale su gomma e le loro famiglie coprendo con degli appositi voucher l’aumento delle tariffe dei titoli di viaggio, che scatterà dal prossimo 1 agosto. Lo afferma la Regione stessa, dopo la Conferenza permanente sul Tpl che si è tenuta oggi alla presenza del governatore Eugenio Giani, dell’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, dei delegati Anci e di sindaci e presidenti di Provincia provenienti da tutta la regione.

“Siamo riusciti a trovare ulteriori risorse – ha spiegato Giani – grazie alle quali la Regione potrà erogare a buona parte degli utenti abbonati al Tpl su gomma dei voucher di importo pari all’incremento inflattivo. E’ un nuovo sforzo che compiamo per sostenere quanto più possibile gli abbonati, senza gravare su altri enti”. Boni ha ricordato che “questa nuova forma di sostegno avverrà attraverso un voucher: a breve saranno definite e rese note le modalità per ottenerlo. Invito tutti a prestare la massima attenzione ai canali informativi della Regione per essere aggiornati su questo tema”.

Grazie alle nuove risorse regionali, spiega la Regione, potranno usufruire del voucher tutti gli utenti che acquisteranno abbonamenti ed abbonamenti integrati ‘Pegaso’ annuali urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; annuali per studenti urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; trimestrali, anche in questo caso urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; mentre per quanto riguarda i mensili urbani ed extraurbani il voucher potrà essere richiesto solo per abbattere ancora di più il costo per chi rientra nelle agevolazioni Isee.

“Grande soddisfazione per la scelta della Regione Toscana. È una decisione attesa e importante per i territori, in linea con quanto avevamo richiesto fin dall’inizio”. È quanto afferma la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito dello stanziamento della Regione per coprire l’aumento inflattivo degli abbonamenti del tpl.

“Sia come Comune che come Città metropolitana di Firenze, siamo impegnati con politiche concrete di incentivo all’uso del mezzo pubblico, convinti che sia la strada giusta per una mobilità davvero sostenibile e al passo con i tempi – aggiunge in una nota Funaro -. Proseguiremo il lavoro e il confronto con la Regione per un sistema di Tpl che sia sempre più accessibile, lavorando per efficientarlo sempre di più”.

Esprimiamo soddisfazione per la scelta della Regione Toscana di abbattere il costo degli abbonamenti” del trasporto pubblico locale “con ulteriori risorse, con un’iniezione di altri 3,5 milioni di euro”. Lo afferma in una nota la presidente di Anci Toscana, Susanna Cenni, a seguito dell’incontro sul tema che si è svolto stamani in Regione, dopo l’annuncio nelle scorse settimane del rincaro della tariffa dei bus.

“Nei giorni scorsi – ha aggiunto – avevamo chiesto al presidente Giani una riflessione e una condivisione con gli enti locali sull’importanza della fidelizzazione degli utenti del Tpl, sulla qualità del servizio e sulla necessità di non aumentare gli abbonamenti. Ringraziamo il presidente e l’assessore per aver accolto le nostre richieste e per aver preso questo ulteriore impegno”.

Per Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello e delegata di Anci Toscana per mobilità e trasporti, “è stato riallacciato uno stretto rapporto di confronto e di lavoro fra tutti gli enti e rilanciato il ruolo della Conferenza regionale sul Tpl e dell’Osservatorio sulla qualità; due passaggi che accogliamo con grande favore. Investire sulla crescita e il miglioramento del Tpl è una scelta strategica per consentire accesso ai servizi, alla scuola, al lavoro per più cittadini possibile, in modo da usare il meno possibile il mezzo privato e alleggerire l’impatto sull’ambiente. Il lavoro continuerà anche nei prossimi mesi per il miglioramento del servizio”.