Buratti (Pd) primo fortemarmino alla Camera. Subentra a Ermini, eletto in Csm 

L’ ex sindaco di Forte dei Marmi (Lucca) Umberto Buratti subentrerà alla Camera dei Deputati al collega di partito David Ermini, che è divenuto membro laico del Consiglio superiore di magistratura.

Soddisfazione per l’ingresso in Parlamento da parte di Buratti e della Federazione del Pd della Versilia. “Il lavoro svolto per le candidature – si legge in una nota -, anche in accordo con la Federazione di Lucca, che ha voluto almeno un rappresentante del territorio nella rosa delle candidature, trova così una sua giusta ricompensa”.

Il Pd di Forte dei Marmi e il segretario Riccardo Brocchini si dicono “sicuri che Umberto Buratti rappresenterà al meglio le istanze della Versilia, sempre in relazione con il Pd e la sua dirigenza locale: rinnoviamo a lui la nostra stima ed esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi e dall’amministrazione. “Siamo certi – sottolinea il Municipio – che saprà svolgere un ottimo lavoro, anche nell’interesse della Versilia e di Forte dei Marmi in particolare”.