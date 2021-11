🎧 Bruck: “Troppe manifestazioni, anche fasciste… manifestazioni ‘No vax’ non mi hanno fatto dormire”

šŸŽ§ Bruck: “Troppe manifestazioni, anche fascisteā€¦ manifestazioni ‘No vax’ non mi hanno fatto dormire”

Parte oggi il Festival delle Religioni 2021, con il titolo, quest’anno: ā€œFelici e scontenti?ā€, il festival si svolgerĆ a Firenze dal 19 al 21 novembre, nella Basilica di San Miniato al Monte e nella Chiesa di San Salvatore Monte alle Croci.

Evento di apertura, la testimonianza della shoa di Edith Bruck, intervistata da Agnese Pini, direttrice de La Nazione, e la consegna delle chiavi della cittĆ da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella.

In podcast le voci di Edith Bruck e di Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, raccolte da Gimmy Tranquillo.

Edith Bruck ha ricevuto le chiavi della cittĆ di Firenze ā€œper la sua instancabile opera di testimonianza verso le giovani generazioni dei crimini dellā€™Olocausto vissuti da lei in prima persona e raccontati con grande luciditĆ e coraggio, facendo propria la lingua italiana, e per aver riportato le discriminazioni razziali verso il popolo ebreo che hanno attraversato lā€™Europa dagli anni Trenta del secolo scorso fino ad oggiā€.

“La sottovalutazione ĆØ totale, ci sono troppe manifestazioni, anche fasciste. E queste sono vietate dalla Costituzione – ha detto Edith Bruck, scrittrice, poetessa e testimone della Shoah – Le manifestazioni di Forza Nuova non mi hanno fatto dormire, ho visto loro esponenti con la croce uncinata. E ho avuto incubi: ho sognato che la croce uncinata mi strozzavaĀ Le manifestazioni ‘No vax’ non mi hanno fatto dormire – ha aggiunto – Si deve intervenire e la colpa ĆØ anche dei politici di oggi. Chi non ha vissuto la tragedia della Shoah non puĆ² comprendere, ma ĆØ grave che le manifestazioni passino nell’indifferenza”.

“Stiamo attenti, anche negli anni ’30 i problemi sono iniziati cosƬ, dopo la crisi economica. Qui, oltre alla crisi, c’ĆØ la disoccupazione, c’ĆØ il Covid e una scontentezza generale. Tutto questo ĆØ molto molto pericoloso”, ha aggiunto la Bruck.

ā€œFirenze le dice grazie – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella – ĆØ davvero emozionante sentire oggi le sue parole nella nostra cittĆ e la sua instancabile volontĆ di essere testimoneā€.