Bombe d’acqua su Firenze: strade allagate e disagi, interruzioni anche della tramvia

Forte ondata di maltempo in Toscana, dove è stato diramato l’allerta arancione per le zone settentrionali. Scuole chiuse a Carrara e in Lunigiana. Nelle prime ore di stamani violenti temporali di breve durata ma forte intensità hanno provocato numerosi allagamenti annche Firenze con disagi sulle strade cittadine.

Bomba d’acqua a Firenze. Pioggia e forte vento questa mattina con ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale segnala interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città nei sottopassi e anche qualche ramo caduto.

Segnalati dai nostri ascoltatori disagi dall’Osmannoro con numerose rotatorie allagate, a le Bagnese, Pian del Mugnone, il Galluzzo e nell’Oltrarno con strade completamente invase dall’acqua (foto) ma anche a Campo di Marte.

Per gli allagamenti a Firenze si sono fermate anche le linee T1 e T2 del tram. Problemi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno dove si segnalano straripamenti tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione di Firenze con traffico rallentato. In provincia chiuse al traffico alcune strade del comune di Vaglia, con l’amministrazione che invita a evitare spostamenti non necessari. Sono circa una ventina le strade in città completamente allagate.

Alle 8.30 è stata chiusa via delle Cascine con blocco temporaneo della circolazione, stesso provvedimento poco prima delle 10 per vicolo di San Marco Vecchio. Allagamenti vengono segnalati in via Artemisia Gentileschi, via Livorno, via San Bartolo a Cintoia, viale Undici Agosto, via Luigi Lanzi, via Incontri, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo, via delle Bagnese, via San Piero a Quaracchi, viale Milton, via di Soffiano, viale Corsica, via del Fossetto, via di Rifredi, piazza Dalmazia. In via di San Leonardo restringimento di carreggiata e traffico rallentato, allagato il sottopasso di via Circondaria.

“Una forte perturbazione improvvisa sta interessando Firenze e la Città metropolitana. Diversi sottopassi e strade sono interessati da allagamenti. La situazione è sotto controllo ed in miglioramento, si raccomanda prudenza alla guida e negli spostamenti”. Lo ha scritto, sui social, la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito della bomba d’acqua che ha interessato il capoluogo toscano questa mattina e le zone limitrofe.

A Mulazzo (Massa Carrara), fa sapere la Regione, sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Aumenti lungo l’asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra.

Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore.

La perturbazione si sta spostando verso le aree interne, nelle prossime ore previsti fenomeni meno diffusi e intensi.