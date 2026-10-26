Bodega, “All Inside Aquarium”. Il Disco della Settimana

I BODEGA, da Brooklyn, pubblicano All Inside Aquarium, un album meno art-punk più diretto, tra alt-rock e power pop. In arrivo nei club italiani a marzo 2027.

I BODEGA — la band art-punk di Brooklyn guidata da Ben Hozie e Nikki Belfiglio insieme a Dan Ryan, Adam Shumski e Adam See — pubblicano il loro nuovo album in studio, All Inside Aquarium, uscito il 9 ottobre 2026 per l’etichetta Chrysalis Records.

Seguendo il percorso di continua evoluzione sonora tracciato fin dagli esordi con Endless Scroll e Our Brand Could Be Yr Life, la formazione newyorkese compie una significativa transizione stilistica. Con All Inside Aquarium, la band riduce la consueta componente accademica dell’art-punk per abbracciare un approccio chitarristico più diretto, orientato verso l’alt-rock anni ’90, il power pop e l’indie rock. Il frontman Ben Hozie ha descritto questa scelta spiegando la volontà di creare rock puro affrancato dalle tradizionali etichette settoriali, mettendo al centro la pura scrittura dei brani.

Abbandonando la rigidità ideologica degli esordi, Ben Hozie e Nikki Belfiglio firmano testi più intimi e quotidiani: un’analisi ironica e lucida che passa al vaglio alienazione digitale, nevrosi consumistiche e convenzioni sociali, aprendosi a un’inedita vulnerabilità sulla ricerca di autenticità ed equilibrio. Il titolo All Inside Aquarium è la metafora dell’esistenza contemporanea vissuta “sotto vetro”, l’alienazione di essere costantemente osservati, condizionati ed esposti all’interno del circuito digitale di social media e sovraccarico informativo.

Tra citazioni e omaggi stilistici espliciti ad altre band (come Pavement, Pixies e Guided by Voices), incorporando brevi riff e soluzioni ritmiche che strizzano l’occhio ai classici del college-rock americano di fine anni ’90, la tracklist vede spiccare brani come la title-track, Weather Me, Literary World e Pick Up The Check, arricchiti dalla costante alternanza vocale tra Hozie e la verve disarmante di Nikki Belfiglio. Tra i brani, a sorpresa, anche una vesrione “reinventata” di Slow train, classico di Bob Dylan del 1979.

Accolto dalla stampa italiana ed estera come un capitolo di transizione ma fresco e godibile, capace di mantenere intatta la lucidità d’analisi della band senza rinunciare a ganci melodici immediati, l’album verrà portato dal vivo nei club italiani a marzo 2027 con tre appuntamenti: il 12 marzo all’ARCI Bellezza di Milano, il 13 marzo al Covo Club di Bologna e il 14 marzo al Wishlist Club di Roma.

“All Inside Aquarium” dei DODEGA è il nostro Disco della Settimana