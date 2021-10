Blitz ambientalista, quattro denunciati a Firenze

Chiediamo loro di spiegarci i motivi per cui hanno deciso di impegnarsi in prima persona per il clima. «Ci riguarda tutti. Per esempio, io sono di Como e nel paesino di fianco al mio ieri c’è stata un’altra frana, dopo quelle che abbiamo vissuto quest’estate. Ho amici che hanno visto la loro casa distrutta», racconta Giacomo, 24 anni, mentre distribuisce volantini ai passanti. «Per me lottare è una necessità», spiega invece Victoria, «sento che i problemi del nostro tempo sono tanti e che sono tutti legati tra loro: non se ne può risolvere uno solo, bisogna affrontarli tutti». Anche Fabio è stato spinto all’azione da un analogo senso di urgenza: «Avevo bisogno di fare qualcosa di più che informarmi e basta. Prima cercavo di parlarne soprattutto con gli amici e i conoscenti, ma ho capito che non poteva bastare». Giulia stringe forte il cartello con scritto “Il clima è già cambiato” e dice: «Io ho deciso di agire perché ho paura. I dati allarmanti e le risposte del tutto inadeguate date finora dai governi mi hanno fatto perdere fiducia nel futuro. Ci ho pensato molto e ho deciso, per questo, di non avere figli. Ecco perché sento di dover dare tutto: non ne va solo della mia vita».