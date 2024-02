Blackberry Smoke, “Be Right Here”. Disco della Settimana.

“Be Right Here”, è l’ottavo album in studio dei Blackberry Smoke, quintetto di Atlanta guidato da Charlie Starr. La band è una delle principali realtà della musica americana contemporanea e una solida realtà del nuovo southern rock.

Il nuovo disco degli alfieri del Southern Rock, uscito il 16 febbraio 2024 su 3Legged Records e Thirty Tigers, è stato prodotto da Dave Cobb e segue You Hear Georgia del 2021 (l’album Country e Americana/Folk più venduto nel paese, al 4° posto nella classifica dei migliori album dell’anno per Billboard). Il disco esce anche in una tiratura limitata di 780 copie su vinile colorato numerato a mano.

I Blackberry Smoke sono una delle principali realtà dell’Americana contemporanea e la pinta di diamante del southern rock statunitense. Il nuovo album della formazione della Georgia guidata da Charlie Starr è stato anticipato dalla fine dell’estate da una serie di singoli: “Dig a Hole”, “Hammer And The Nail” e la scanzonata “Little bit crazy”-

‘Be Right Here’ è uno degli album di Americana più attesi del 2024 dopo il grande successo di pubblico e critica ricevuto da ‘You Hear Georgia’ . Il nuovo disco, nelle parole della band, “è un promemoria di vita autentico, un anthem di libertà”. Le dieci tracce del disco sono una raccolta dei caratteristici stilemi “rock and roll” della band, una manciata di ballate di ispirazione “americana” e infuocate jam southern/country rock a cui i Blackerry Smoke ci hanno abituato. Nei brani la band celebra le semplici gioie della vita, i momenti fugaci e i piccoli frammenti di fortuna trovati lungo il percorso.

Il nuovo album della band è stato prodotto da Dave Cobb e registrato presso gli iconici RCA Studio di Nashville con una formazione stellare composta da Charlie Starr (voce e chitarra), Richard Turner (basso, voce), Brit Turner (batteria), Paul Jackson (chitarra, voce) e Brandon Still (tastiere), con l’aggiunta di Preston Holcomb (batteria) e Benji Shanks (chitarra), oltre ai cori delle The Black Bettys. Cobb e i Blackberry Smoke hanno cesellato una musica potente e immediata, registrando insieme e dal vivo in un unico spazio.

I Blackberry Smoke, conosciuti per i loro elettrici e trascinanti live, sono impegnati in un lunghissimo tour che dagli Stati Uniti si sposterà in Europa, toccando l’Italia per una unica data mercoledì 2 ottobre 2024 all’Alcatraz di Milano, in compagnia di una band di supporto davvero d’eccezione, The Steel Woods.

Be Right Here, dei Blackberry Smoke è il nostro “Disco delle Settimana”