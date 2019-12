Bilancio Firenze città Metropolitana: 233 milioni di investimenti

🔈Firenze, approvato oggi il bilancio di previsione 2020-22 della Città Metropolitana, che prevede 233mln di euro in investimenti, di cui 16 mln per la gestione di beni immobili, 126mln per le scuole e l’edilizia scolastica e quasi 91mln per la viabilità e la pianificazione del territorio.

“Siamo molto contenti di questo sforzo nell’edilizia scolastica – ha detto il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella – dove abbiamo preventivato ben 126 milioni di investimenti per realizzare nuovi poli scolastici. È uno sforzo senza precedenti”.

Un impegno che prevede anche “l’ampliamento di alcuni complessi, pensiamo al Chino Chini nel Mugello, e l’adeguamento antincendio e sismico di molte strutture scolastiche. Vogliamo migliorare – ha aggiunto Nardella – sulla capacità di usare queste risorse nella realizzazione dei lavori: anche per questo stiamo rafforzando la struttura amministrativa ma siamo molto fiduciosi”.

Tra le risorse 9,6mln per Sant’Orsola: “Andiamo avanti – ha commentato Nardella -, perché questo immobile rappresenta un vuoto nel centro storico di Firenze e dopo tanti anni di abbandono deve assolutamente tornare ai cittadini, non solo del Comune ma di tutta la città Metropolitana. Su questo immobile abbiamo preso fin dall’inizio l’impegno a non lasciare spazio a speculazioni ma a realizzare qualcosa che possa servire davvero alla comunità sul fronte della formazione, promozione culturale e dei servizi”

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni del sindaco Nardella: