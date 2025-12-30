Bilancio di previsione, Funaro: “Riflettori accesi su istruzione, casa e welfare. Aumentano servizi e investimenti nonostante gli ulteriori tagli da parte del governo”

“Siamo di fronte ad un bilancio di previsione per il triennio 2026/28 che punta su temi strategici in questo momento storico: il welfare, la scuola, la casa, la sicurezza, l’ambiente e la mobilità. Temi questi che incidono direttamente sulla vita delle cittadine e dei cittadini, sui quali abbiamo il dovere di fornire risposte sempre più efficaci – spiega la sindaca Funaro -. Per quanto riguarda la spesa corrente, approviamo un bilancio per il 2026 di 890 milioni di euro che diventano quasi 2,7 miliardi nel triennio. Non solo confermiamo la spesa del previsionale 2025, ma incrementiamo le risorse per rafforzare i servizi esistenti e attivarne di nuovi. Sottolineo inoltre che non abbiamo aumentato tariffe e imposte comunali, in particolare per nidi, refezione scolastica, pre e post scuola. Si tratta di uno sforzo importante in un contesto nazionale segnato da tagli dettati da una spending review che penalizza fortemente i bilanci comunali. Tra il 2026 e il 2028, Firenze subirà una riduzione di 19,5 milioni solo sulla spesa corrente. Penso, ad esempio, all’assistenza scolastica per i bambini con disabilità: nel nostro Comune, su 9,2 milioni complessivi, ne copriamo circa 7”.

“Sull’istituzione aumentiamo di 3,2 rispetto all’investimento dello scorso anno tra mense scolastiche, qualità del servizio, nuovi nidi, pre e post scuola, centri estivi – continua Funaro -. Per cultura e sport investiamo 1,8 milioni in più rendendo strutturali servizi prima sperimentali, come l’Educativa di strada e l’Estate Fiorentina, che riteniamo un presidio fondamentale per i territori ed il mondo associativo. Sul sociale aumentiamo di 1,2 milioni di euro e sul welfare potremo mantenere l’azzeramento delle liste d’attesa per il trasporto e i Centri diurni per persone con disabilità, di rafforzare i servizi domiciliari per anziani e disabili, di confermare il contributo per i caregiver familiari e di attivare nuove risposte come l’RSA a domicilio. Sul verde saranno investiti 1,3 milioni in più. Con il bonus ‘Ti porta Firenze’ confermiamo l’impegno di 3 milioni”.

“Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2026 abbiamo destinato 898 milioni che diventeranno oltre un miliardo e 100 milioni nel triennio – prosegue durante la sua illustrazione la sindaca -. Investiamo 43,5 milioni sulla scuola, tra nuove costruzioni, sicurezza e efficientamento sismico; 77 milioni, nel triennio, con risorse aggiuntive per la riqualificazione degli alloggi, saranno destinati alle politiche per l’abitare. Abbiamo già inserito 20 milioni aggiuntivi e stiamo lavorando su nuovi recuperi immobiliari, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, per rafforzare l’edilizia sociale e dare risposte a quella ‘fascia di mezzo’ oggi in maggiore difficoltà. Sul verde confermiamo 36 milioni di investimenti nel triennio e dal 2027 entrerà a regime il nuovo Global service per le manutenzioni, con un aumento strutturale delle risorse. Sulla mobilità investiamo 733 milioni per il completamento delle tramvie e 162 milioni per la viabilità e le infrastrutture stradali, con attenzione a strade e marciapiedi”.

“Sul fronte delle entrate – aggiunge Funaro – registriamo un aumento dell’imposta di soggiorno, con una previsione di 84,9 milioni di euro. La lotta all’evasione si attesta su una previsione di 34 milioni di euro; gli oneri di urbanizzazione superano i 18 milioni, grazie anche all’approvazione del Piano Operativo. Dalla ZTL turistica entreranno 27,5 milioni, con un aumento legato in larga parte al rafforzamento dei controlli sugli accessi irregolari. Ricordo gli 8 milioni di entrate dai Musei civici”.

Quanto agli autoemendamenti proposti, la sindaca ha concluso: “Abbiamo proposto la realizzazione di un Urban Center, uno strumento necessario per garantire trasparenza, partecipazione e una informazione corretta ai cittadini. Per quanto riguarda il carcere di Sollicciano, serve un impegno collettivo che vada oltre le appartenenze politiche, per trasformare un luogo di detenzione in un luogo di riabilitazione e dignità”.