Riparte, dopo la sosta dovuta all’emergenza sanitaria, il servizio del Bibliobus, la biblioteca itinerante che sosta vicino a giardini, scuole, piazze e mercati.

A bordo del mezzo si possono trovare circa 3000 volumi per bambini e per adulti: narrativa, saggistica, tempo libero, fumetti e audiolibri, disponibili per tutti gli iscritti alle biblioteche del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina per il prestito gratuito.

L’obiettivo del Bibliobus è quello di avvicinare i cittadini alla lettura, far conoscere le biblioteche comunali e promuoverne i servizi, le attività e i progetti.

“Dopo la riapertura delle biblioteche lo scorso dicembre – commenta l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – si tratta di un altro piccolo passo verso la fruizione culturale dal vivo. Siamo abituati da molti anni a vedere il Bibliobus pieno di libri che gira per le strade di Firenze e porta i libri quasi sotto casa e finalmente possiamo tornare a salirci sopra per scoprire la bellezza della lettura e invogliare nuovo pubblico a frequentare una biblioteca”.

Il prestito dei volumi del Bibliobus è consentito per un massimo di 3 libri o audiolibri e dura 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 se i libri non sono prenotati. I libri possono essere restituiti al passaggio successivo del Bibliobus oppure alla biblioteca comunale più vicina. Non è possibile invece restituire sul Bibliobus i materiali presi in prestito nelle altre biblioteche.

L’accesso al Bibliobus è libero ed i servizi sono gratuiti. Si accede al servizio utilizzando la mascherina protettiva e dopo aver disinfettato le mani con soluzioni idroalcoliche. All’ingresso viene misurata la temperatura e non si può entrare se supera i 37,5° oppure se si hanno sintomi da infezione respiratoria, tosse e respiro corto.

Il Comune informa che è temporaneamente fuori servizio la pedana di accesso per disabili.