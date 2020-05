Biblioteche comunali, Cobas: riassumere tutto il personale 00:00 / 00:03:06 1X

Cinque biblioteche su 13 riapriranno nel comune di Firenze, ma con orario ridotto e solo con personale comunale. I Cobas chiedono che siano riassunti tutti i lavoratori. Intervista con

I lavoratori delle cooperative siamo a casa in Fondo di integrazione salariale fino al 15 giugno e per le settimane seguenti non ci sono certezze. A questo si aggiunge che l’appalto delle biblioteche comunali e archivi di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa scade il 30 giugno

ASCOLTA L’INTERVISTA