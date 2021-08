Bezzini: “Tante possibilità di vaccinarsi rapidamente”

Dall’assessore al diritto alla Salute della Regione Toscana Simone Bezzini arriva un appello a cittadine e e cittadini toscani e ricorda come il sistema di prenotazione per la somministrazione dei vaccini allestito dal Servizio sanitario regionale preveda numerose opzioni che facilitano l’accesso agli hub.

“In questi giorni di rientri dalle vacanze e in vista della riapertura delle scuole, rivolgiamo un invito a chi ancora non lo avesse fatto, ad aderire alla campagna vaccinale. È un gesto che protegge se stessi e tutta la comunità toscana”. Dall’assessore al diritto alla Salute della Regione Toscana Simone Bezzini arriva un appello a cittadine e e cittadini toscani e ricorda come il sistema di prenotazione per la somministrazione dei vaccini allestito dal Servizio sanitario regionale preveda numerose opzioni che facilitano l’accesso agli hub.