Benscavato vecchia talpa: le nuove frontiere del riciclo circolare

La filiera del vetro, gli accordi industriali che incentivano il riciclo, le nuove tecnologie per trasformare l’indifferenziato in biocarburante, il superamento dell’usa e getta, il MaterB e le bioplastiche… tanti i temi affrontati nell’ultima puntata di questa stagione di Benscavato Vecchia Talpa con Chiara Brilli ed ospite Alessandro Signorini di #Aliaspa. Grazie per averci seguito, ci rivediamo e risentiamo sulle frequenze di Controradio a settembre con nuove idee e le vostre segnalazioni!