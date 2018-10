Bekaert: Regione Toscana apre presidio per vigilare

La Regione Toscana aprirà un presidio a Figline Valdarno per seguire da vicino l’andamento degli interventi di reindustrializzazione alla luce dell’accordo raggiunto al Mise per la Bekaert.

Il presidio per la Bekaert, sarà coordinato dal responsabile della segreteria del presidente Enrico Rossi, che potrà coinvolgere personale regionale, anche con il supporto dell’Agenzia regionale per l’impiego.

“Per la Regione – afferma Rossi – la vertenza non è affatto conclusa: ora siamo ai blocchi di ripartenza e, questo presidio regionale concordato con il sindaco di Figline e Incisa Valdarno, serve a rimboccarsi le maniche per coordinare sia i vari uffici della Regione, sia le relazioni con tutti gli interlocutori istituzionali, sociali, fino alla stessa Bekaert, a cui vanno riconosciute alcune recenti aperture. L’esperienza positiva dei casi precedenti ci consiglia di adottare lo stesso metodo di lavoro e di presa in carico del processo di reindustrializzazione”.