Nuova caduta in Arno a Pisa, donna recuperata

I vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti in Lungarno Simonelli all’altezza del museo navale, per una persona caduta dalle spallette dal fiume Arno .

Per cause in corso di accertamento un uomo è caduto dalla spalletta finendo sul selciato sottostante. La persona è stata recuperata dai vigili del fuoco con l’ausilio dell’autoscala, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi essere affidata al personale del 118. Sul posto la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il fenomeno delle cadute in Arno a Pisa vede un susseguirsi di casi, anche mortali, nonostante i divieti e i cartelli che avvertono della pericolosità di appoggiarsi alle spallette lungo il fiume.