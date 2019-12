Bekaert: c’è emendamento per proroga della Cassa integrazione

L’emendamento è stato presentato dal gruppo del PD e deve essere approvato nella legge di Bilancio. INTERVISTA CON DANIELE CALOSI, segretario FIOM CGIL Firenze

“In attesa dell’ufficialità, mi è stato appena comunicato che nella legge di stabilità 2020 è prevista la proroga della CIGS per i lavoratori delle aziende come Bekaert” scrive Calosi su FB “Se ciò fosse confermato è l’ennesima dimostrazione che la determinazione dei lavoratori, del sindacato delle Istituzioni e dei parlamentari, è vincente.

Perché chi non lotta ha già perso. La Bekaert è “La fabbrica che non volle chiudere”.

Adesso ci aspetta l’incontro al Ministero il prossimo 16 dicembre, porteremo con noi a quel tavolo la determinazione di sempre, chiedendo all’azienda che, qualora, fosse disponibile lo strumento della proroga CIGS deve utilizzarla per consentirci di fare una trattativa che salvaguardi tutti i 210 lavoratori.

Non molliamo!”