Bekaert: Ferragosto, a presidio anche sindaco Nardella

Dario Nardella, nella sua veste di sindaco della Città metropolitana di Firenze, domani pomeriggio alle 15.30 sarà alla Bekaert di Figline Valdarno (Firenze) dove dal 4 agosto scorso è in corso un presidio dei lavoratori dello stabilimento del fiorentino che la multinazionale belga ha annunciato di voler chiudere per trasferire all’estero la produzione.

Per domani i lavoratori, che stanno presidiando la fabbrica per paura che durante la pausa estiva dello stabilimento siano portati via i macchinari, hanno organizzato anche una cena di solidarietà con 270 persone.

Nei giorni scorsi “abbiamo già fatto alcune cene”, sempre con centinaia di persone, “ma c’è anche chi organizza corsi di pilates nel piazzale davanti allo stabilimento o chi viene a tenere gratis ripetizioni ai figli degli operai”. “C’è davvero un senso forte di solidarietà da parte di tutta Figline e non solo – racconta Marcello Gostinelli, operaio Bekaert e rappresentante Fiom -. Pur nel dramma che stiamo vivendo questa vicinanza che riceviamo è una cosa bellissima”. Per questo, per il 19 agosto “stiamo pensando di organizzare un grande corteo per il paese facendo sfilare un grosso striscione con la scritta ”Grazie””. Da festeggiare, conclude, “non c’è molto ma anche oggi abbiamo sentito il ministro Di Maio parlare della reintroduzione della Cigs per cessazione di attività. Per noi è una misura importantissima e se arrivasse domani o comunque a breve sarebbe bellissimo. Alla cena di Ferragosto faremo un grande brindisi” di buon auspicio.