Ballottaggi, Barabotti (Lega): speravamo di più, ma le critiche a Ceccardi sono ingenerose

Il responsabile Enti Locali della Lega interviene sulle recenti polemiche relative ai risultati dei ballottaggi in Toscana, con gli alleati del CDX che accusano la coordinatrice regionale di aver gestito malamente le candidature e la campagna elettorale

“Da giovane ho giocato a calcio, mi sembra come quando nella squadra hai dei compagni che se vinci è merito di tutti, se perdi hai sbagliato solo tu” Andrea Barabotti usa una metafora calcistica per stemperare le polemiche con gli alleati del centrodestra dopo i recenti risultati delle amministrative che in Toscana, come ammette lui stesso, non sono stati del tutto soddisfacenti.

Ma il ruolo di Caccardi e la sua candidatura per le regionali non sono in discussione;: “si è messa a disposizione, naturalmente si deciderà insieme”

