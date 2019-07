Baldini (Fdi): “responsabile morte carabiniere abita su colli fiorentini”

Lo ha dichiarato Maria Teresa Baldini, deputata di Fratelli d’Italia per la circoscrizione Lombardia, a commento dell’aggressione costata la vita al carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuta a Roma nella notte scorsa.

Anche il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, interviene sulla questione postando sulla sua pagina Facebook: “La sicurezza costa. Si trovino idee e soldi”.

“Rivolgo le mie condoglianze ai familiari del Vice Brigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, – dice la deputata Fdi Maria Teresa Baldini – ucciso ieri sera a Roma. Chi ha la responsabilità morale e politica di quanto accaduto, fino a prova contraria, abita sui colli fiorentini. Un momento di riflessione per tutti noi nella speranza che i responsabili politici siano processati non solo dalla storia ma anche dalla giustizia. I carabinieri sono degli eroi sacrificati da una dissennata politica precedente i cui frutti se ne colgono ora”.

“Per la sicurezza ci vuole un piano nazionale, idee e soldi – afferma Enrico Rossi commentando quanto successo a Roma e ribadendo che i “due delinquenti che, qualunque sia la loro origine, devono essere presi e condannati con la massima severità. Alla famiglia e all’arma dei Carabinieri il senso più profondo della solidarietà di noi tutti, della politica e delle istituzioni”.

Per il governatore ora la politica “deve riflettere su quanto chiediamo agli uomini delle forze dell’ordine a servizio della nostra sicurezza, se davvero sono riconosciuti adeguatamente i loro sforzi e il loro sacrificio, se sono garantite loro le condizioni migliori per il loro lavoro, economiche, di strumenti, di formazione, di strutture e organizzazione”. “È un tema serissimo – continua il governatore – che la sinistra deve affrontare e discutere, ascoltando prima di tutto le opinioni degli uomini e delle donne delle stesse forze dell’ordine, facendo proposte precise e trovando le risorse necessarie. La sicurezza è una questione seria e non deve essere lasciata alla propaganda e alle strumentalizzazioni. Da questo punto di vista – conclude il presidente Rossi a commento delle dichiarazioni del ministro dell’interno – si deve dire che è contraddittorio, spregiudicato e populista dire, come fa Salvini, lo stesso giorno, di volere più sicurezza e promettere una decina di miliardi di tagli alle tasse anche per i più ricchi. La sicurezza costa. Si trovino idee e soldi”.